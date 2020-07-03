Глава Национального банка Украины Яков Смолий во время выступления в Верховной Раде, отметил, что на НБУ осуществляется систематическое политическое давление для принятия экономически необоснованных решений.

Такое заявление он сделал, выступая с трибуны ВР, сообщает корреспондент #Букв.

“Я принял тяжелое, но необходимое решение уйти в отставку, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематическое политическое давление. Давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными. Которые фокусируются на краткосрочных простых победах и могут дорого стоить украинской экономике и украинцам в более длительной перспективе”, – подчеркнул Смолий.

Он назвал НБУ щитом стабильности финансовой системы и рассказал, в чем состояло давление на ведомство.

“Как глава НБУ я более двух лет стою на страже институциональной способности Центробанка. Вместе с членами правления мы являемся щитом, который защищает нашу аполитическую институцию от влияний политикума. И этот щит в течение последнего года постоянно пытаются сломать. Давление через суды, проплаченные митинги на Институтской и под домами членов правления. Информационные атаки, построенные на манипуляциях и лжи. Необоснованные политические оценки политики НБУ и непосредственно моей деятельности как главы института. Использование совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри института. Все это элементы одной цепи”, – отметил Смолий.

Он добавил, что все вышеперечисленное осложняет эффективную работу НБУ, потому что “Национальный банк не остров”.

“В реальности мы не работаем в изоляции. Так же, как и экономика и финансовые рынки”, – заявил Смолий.

Он подчеркнул, что “давление – это антоним эффективного диалога”.

“Разговор, при котором один говорит профессионально об экономике и финансах, а другой лишь слышит свои политические интересы, обречен на поражение”, – сообщил он.

При этом Смолий заверил, что его отставка не означает, что удалось сломать независимость НБУ.

“Означает ли моя отставка, что удалось сломать независимость НБУ? Нет. Это протест, сигнал, предупреждение. Это красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы Центрального банка Украины“, – сказал глава НБУ.

Он уточнил, что команда правления Нацбанка “и несколько тысяч высококлассных профессионалов” остаются работать в НБУ, “чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность”.

“Но крайне важно, чтобы их работе прекратили мешать. Чтобы президент, Правительство и политики наконец наладили эффективное взаимодействие с Центральным банком. НБУ может еще многое сделать, если ему не будут мешать”, – отметил Смолий.

Кроме того, он перечислил достижения за время своего пребывания во главе НБУ: сдерживание инфляции, ценовая стабильность, учетная ставка впервые в истории независимой Украины снижена до 6%, возрастание международных резервов, отмена валютных ограничений и многое другое.