В этом году переводы валюты от заробитчан сократятся из-за вспышки коронавируса и карантина. Но эти потери будут компенсированы за счет ограничений на отдых украинцев за границей.

Такое заявление сделал в интервью “ВВС Украина” глава Национального банка Яков Смолий.

По его словам, в 2019 году переводы от трудовых мигрантов принесли Украине 12 млрд долларов. В этом году ожидается сумма в 10 млрд долларов.

“Конечно, из-за карантина эти поступления уменьшились. В 2019 году переводы (от трудовых мигрантов) дали 12 млрд долларов. В этом году мы ожидаем, что будет 10 млрд долларов. Но это будет компенсировано тем, что люди не смогут выехать на отдых за границу”, – отметил Смолий.

Он уточнил, что, по статистике, украинцы тратили около 8-10 млрд долларов в год на отдыхе за границей.

“По нашей статистике, наши граждане тратили около 8-10 млрд долларов ежегодно, находясь на отдыхе за границей. Так как на передвижения есть ограничения, люди не смогут поехать и потратить эти средства. Это не хорошо, конечно, но это будет компенсация с избытком”, – заявил Смолий.