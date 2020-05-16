Такое заявление сделал в интервью “ВВС Украина” глава Национального банка Яков Смолий.
По его словам, в 2019 году переводы от трудовых мигрантов принесли Украине 12 млрд долларов. В этом году ожидается сумма в 10 млрд долларов.
“Конечно, из-за карантина эти поступления уменьшились. В 2019 году переводы (от трудовых мигрантов) дали 12 млрд долларов. В этом году мы ожидаем, что будет 10 млрд долларов. Но это будет компенсировано тем, что люди не смогут выехать на отдых за границу”, – отметил Смолий.
Он уточнил, что, по статистике, украинцы тратили около 8-10 млрд долларов в год на отдыхе за границей.
“По нашей статистике, наши граждане тратили около 8-10 млрд долларов ежегодно, находясь на отдыхе за границей. Так как на передвижения есть ограничения, люди не смогут поехать и потратить эти средства. Это не хорошо, конечно, но это будет компенсация с избытком”, – заявил Смолий.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что Правительство не устанавливало ограничений по выезду украинских граждан за границу, в том числе на работу.
- Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не препятствует выезду граждан на работу за границу при условии наличия трудового контракта минимум на три месяца.