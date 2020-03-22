Об этом известно из изменений в декларации, которые Андрей Ермак внес 20 марта в Единый государственный реестр деклараций.

Так, согласно изменениям в реестре, Андрей Ермак приобрел автомобиль Mercedes-Benz, 2019 года выпуска.

Как уточняет Интерфакс-Украина, Ермак также оплатил услуги при приобретении автомобиля 106 тыс. 752 грн и 123 тыс. 865 грн. и сбор при приобретение права собственности.

Покупка обошлась главе ОП в 3,2 миллиона гривен.