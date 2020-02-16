Декларация опубликована на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Так, у Ермака есть квартира площадью 107,8 кв. метров, но не указывается в каком городе. Есть также автомобиль Toyota Camry, купленный в 2015 году.

Ермак владеет рядом корпоративных прав и тремя государственными ценными бумагами стоимостью 1 тыс. гривен.

Уровень доходов за 2019 год составил 254 959 грн – это доход от предпринимательской деятельности, зарплаты в ООО “Международная юридическая компания”, зарплаты по основному месту работы в АО “Международная юридическая компания”, гонорары в “Медийной группе европейского партнерства” и доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Андрей Ермак также задекларировал части корпоративных прав в девяти компаниях, в том числе: 100 % в ООО “ЭР ПИ АЙ”, 99 % в ООО “Гарнет Интернешнл Медиа групп”, 10 % в ЗАО “Интерпромфинанс-Украина” и по 50 % в ООО “Международная юридическая компания”, “Международная фармацевтическая группа” и “Интерпромфинанс-Безопасность”.

Ермаку принадлежат 60 % прав в адвокатском объединении “Международная юридическая компания”, 33,33 % в ООО “АМА ВИЖН” и 0,01 % – у ООО “Виссон Юкрейн Технолоджис”. Глава Офиса Зеленского является конечным владельцем всех этих компаний.

Ермак держит наличные в сумме 347 тыс. долларов, 50 тыс. евро, а также 26 803 и 609 грн – на банковских счетах. На Ермака оформлен кредит в размере 1 262 500 грн. А еще он одолжил третьим лицам 1 380 660 грн. Кроме того, ООО “Гарнет Интернешнл Медиа Групп” задолжало Ермаку 3 334 218 и 4,98 млн гривен.