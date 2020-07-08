Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

“Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай обратился в Кабинет министров Украины по поводу признания масштабных пожаров в Луганской области чрезвычайной ситуацией государственного уровня, который позволит выделить средства из государственного бюджета на ликвидацию последствий стихийного бедствия”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что лесоохотничьи хозяйства смогут осуществить вырубку погорелого леса и начать рекультивационные работы. По предварительным оценкам, выгорело около пяти тысяч гектаров леса.

Директор Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны облгосадминистрации Александр Чалый сообщил, что сегодня проведена аэроразведка территории леса, где возник пожар, и определено 15 очагов горения хвойной подстилки.

По данным Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, помощь оказана 43 пострадавшим, из которых 34 на месте (без госпитализации). Госпитализированы в больницы г. Северодонецка и пгт Новоайдар – по 7 человек.

“Для принятия на временное размещение граждан, которые остались без крова, подготовлены два заведения, в которых одновременно можно разместить 110 человек. Все пострадавшие будут находиться в комфортных условиях и получать надлежащее питание, необходимую медицинскую и психологическую помощь”, – отметил Гайдай.

Кроме того, в результате пожара в поселках Александровка и Смоляниново 1000 абонентов находятся без электроснабжения. Без газоснабжения 1291 абонент в Смоляниново, Гречишкино, Новоахтирке и Александровке Новоайдарского района.

По информации ГСЧС, по состоянию на утро 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

“В 16 ч. 7 июля из-за порывов ветра до 20 м/с переменных направлений пожар распространился на территорию с. Смоляниново. Силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива “Волчье озеро” 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены”, – говорится в сообщении.

Огнем уничтожено в с. Смоляниново 23 жилых дома и повреждено 36, также уничтожено 80 дачных домов кооператива “Волчье озеро”.

Погибли 4 человека и 8 человек (из них 2 детей) госпитализированы.

К тушению привлечены 1 тыс. 125 человек и 201 единица техники, в том числе от ГСЧС 638 человек личного состава и 140 единиц техники, в том числе два самолета Ан-32П.

В штабе ООС сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил помогают бороться с огнем. Для борьбы с огнем задействованы только подразделения, находящиеся в резерве и в районах отвода. Также привлечены тыловые части и военные пожарные команды.

“Задействовано около 60 единиц техники, среди которой и беспилотные летательные аппараты. Военные врачебно-сестринские бригады оказывают помощь пострадавшему местному населению. Экипажи санитарных автомобилей и 8 армейских вертолетов Ми-8 также привлечены для ликвидации пожара и его последствий”, – отметили в штабе.

Представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский предоставил информацию о пострадавших в результате лесных пожаров.

По его словам, в ночь на 8 июля в больнице скончался мужчина 1962 года рождения, в тяжелом состоянии находился в реанимации с термическими ожогами. Ночью в местную больницу никого не доставляли.

Всего в местной больнице находятся 27 человек, из них 17 детей, по словам врачей, их состояние стабильное.

Также на место происшествия уже прибыли главы секретарь СНБО Алексей Данилов, МВД Арсен Аваков, ГСЧС Николай Чечеткин, Национальной полиции Игорь Клименко.

“Утром с секретарем СНБО, головами ГСЧС, НПУ работаем на месте лесных пожаров вблизи Северодонецка в оперативном штабе, совершили воздушный мониторинг районов возгорания”, – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.