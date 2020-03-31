Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что публикация видеозаписей с якобы его братом Денисом была "спланированной акцией".

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

Ермак обратил внимание на то, что скандальные “пленки” появились в воскресенье, “за день до рассмотрения в Парламенте очень важных вопросов”.

“Вы видели, что там (в Верховной Раде, – ред.) происходило. Вы понимаете, кто как действовал, кто делал все, чтобы этого не случилось, делал все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, чтобы Украина никогда не приняла очень важные для нее законы”, – заявил глава ОПУ.

Ермак также выразил мнение, что у народного депутата Гео Лероса (“Слуга народа”) был личный мотив для публикации “пленок”, и он стал “инструментом для борьбы с украинской властью”. По словам главы ОПУ, нардеп якобы лоббировал назначение одного человека на должность заместителя министра, а Ермак это решение заблокировал.

“Этот господин, который называет себя Гео Лерос… Я считаю, что он является инструментом, который используют люди, что борются не только со мной, но и с украинской властью, командой президента. Я остановил попытку этого господина обманным путем назначить на должность заместителя министра в одном из министерств человека из предыдущей власти, работавшего в Киевской госадминистрации. Сначала этого человека нам предлагали назначить в КГГА, потом этот человек появился в последнем решении Кабинета Министров господина Гончарука (бывшего премьера Алексея Гончарука, – ред.). Я остановил это, и, безусловно, у господина Лероса после этого ко мне соответствующее отношение”, – считает Ермак.

Он уточнил, что направил заявления в правоохранительные органы (Госбюро расследований, Службу безопасности) по факту публикации “пленок”.

“Как законопослушный человек, руководитель ОПУ я обратился в правоохранительные органы с заявлением. Эти заявления зарегистрированы в ГБР, Службе безопасности. Также я знаю, что дело открыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой… Я считаю, что эти органы проведут полное, объективное, открытое для общества расследование всех фактов, которые связаны с этими пленками: кто это делал, по чьему заказу, что там на этих пленках”, – отметил Ермак.

Он заверил, что власть “никоим образом не будет на это влиять”.

“Почему я обратился в СБУ и ГБР? Потому что я считаю, что это спланированная акция, операция. Если вы проследите, как это происходит, – они работают как по методичке. Я считаю, что сегодня должность главы ОПУ – это вопрос национальной безопасности”, – подчеркнул Ермак.

Он добавил, что выступает “за полное расследование каждого факта”, связанного с “пленками”.

“Поверьте, это не будет как с Гончаруком (речь идет о “пленках Гончарука”, – ред.)”, – заявил главы Офиса президента.

Ранее, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч. Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.

В Сеть также попала видеозапись, как якобы Денис Ермак инструктирует команду после получения транша за назначение на госдолжность.