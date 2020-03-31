Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.
Ермак обратил внимание на то, что скандальные “пленки” появились в воскресенье, “за день до рассмотрения в Парламенте очень важных вопросов”.
“Вы видели, что там (в Верховной Раде, – ред.) происходило. Вы понимаете, кто как действовал, кто делал все, чтобы этого не случилось, делал все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, чтобы Украина никогда не приняла очень важные для нее законы”, – заявил глава ОПУ.
Ермак также выразил мнение, что у народного депутата Гео Лероса (“Слуга народа”) был личный мотив для публикации “пленок”, и он стал “инструментом для борьбы с украинской властью”. По словам главы ОПУ, нардеп якобы лоббировал назначение одного человека на должность заместителя министра, а Ермак это решение заблокировал.
“Этот господин, который называет себя Гео Лерос… Я считаю, что он является инструментом, который используют люди, что борются не только со мной, но и с украинской властью, командой президента. Я остановил попытку этого господина обманным путем назначить на должность заместителя министра в одном из министерств человека из предыдущей власти, работавшего в Киевской госадминистрации. Сначала этого человека нам предлагали назначить в КГГА, потом этот человек появился в последнем решении Кабинета Министров господина Гончарука (бывшего премьера Алексея Гончарука, – ред.). Я остановил это, и, безусловно, у господина Лероса после этого ко мне соответствующее отношение”, – считает Ермак.
Он уточнил, что направил заявления в правоохранительные органы (Госбюро расследований, Службу безопасности) по факту публикации “пленок”.
“Как законопослушный человек, руководитель ОПУ я обратился в правоохранительные органы с заявлением. Эти заявления зарегистрированы в ГБР, Службе безопасности. Также я знаю, что дело открыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой… Я считаю, что эти органы проведут полное, объективное, открытое для общества расследование всех фактов, которые связаны с этими пленками: кто это делал, по чьему заказу, что там на этих пленках”, – отметил Ермак.
Он заверил, что власть “никоим образом не будет на это влиять”.
“Почему я обратился в СБУ и ГБР? Потому что я считаю, что это спланированная акция, операция. Если вы проследите, как это происходит, – они работают как по методичке. Я считаю, что сегодня должность главы ОПУ – это вопрос национальной безопасности”, – подчеркнул Ермак.
Он добавил, что выступает “за полное расследование каждого факта”, связанного с “пленками”.
“Поверьте, это не будет как с Гончаруком (речь идет о “пленках Гончарука”, – ред.)”, – заявил главы Офиса президента.
Онлайн-брифінг керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Онлайн-брифінг керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 31 березня 2020 р.
Ранее, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч. Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.
В Сеть также попала видеозапись, как якобы Денис Ермак инструктирует команду после получения транша за назначение на госдолжность.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в связи с возможными коррупционными действами брата главы ОП Зеленского Андре Ермака – Дениса Ермака.
- Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против народного депутата из фракции “Слуги народа” Гео Лероса из-за видеозаписей о якобы “торговле” государственными должностями с участием брата главы ОП Дениса Ермака.