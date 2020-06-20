Кира Рудык пожаловалась на низкую зарплату народного депутата. За работу в Парламенте она получает 35 тысяч гривен в месяц.

Об этом нардеп рассказала в интервью в программе “Перекрестный допрос” на 24 канале.

Она отметила, что ей откровенно не хватает депутатской зарплаты для жизни. При этом, у нее есть “финансовая подушка”, которой она сейчас пользуется.

Также Рудык рассказала, что в “Голосе” все депутаты имеют “финансовую подушку” или дополнительные доплаты.

“Мы понимаем, что после местных выборов нам нужно будет что-то придумать. Или инициировать вопрос о повышении зарплат или попробовать помочь тем людям, у которых есть такая необходимость устроиться на преподавательскую деятельность. То есть получать доплаты. Нам тогда надо будет с них снять определенную работу относительно работы во фракции, чтобы они могли заработать себе на жизнь”, – сказала Рудык.

На видео с 51 минуты

Рудык отметила, что трудно сказать, какой должна быть зарплата депутата, однако, она должна покрывать все потребности.