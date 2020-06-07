Об этом он написал в Facebook.

По словам Епифания, сошествие Святого Духа на апостолов имеет большое значение, потому что оно знаменует создание Церкви Христовой, поэтому этот праздник еще называют Днем рождения Церкви. Он напомнил, что Православная церковь Украина постепенно восстанавливает богослужения с участием верующих.

“Бог является гостеприимным к человеку и всегда ждет нас и щедро принимает. Он зовет каждого из вас в свой дом, в храм, чтобы разделить радость особенного присутствия Божия, дыханием благодати коснуться вашей души и направить ход мыслей и отношение к жизни в правильном направлении”.

“Сегодня мы по-особому прославляем Бога, в Троице Единого, и просим благодати Святого Духа наполнить наши сердца и души. Как Троица находится в общении любви между Собой, так и нас Бог призывает к общению между собой и с Триединым Богом – Отцом, Сыном и Святым Духом. Пусть этот призыв станет движущей силой для каждого из вас”, – сказал митрополит Епифаний.