Об этом он написал в Facebook на личной странице.
Епифаний отметил, что действительно коронавирус стал большой угрозой не только для физического здоровья людей, но также ознаменовала много духовных вызовов для человечества.
“Они (духовные вызовы, – ред.) для нас более опасны, так как поражают не тело, а душу”, – заявил Епифаний.
Священнослужитель призвал украинцев быть внимательным к своему здоровью и здоровью близких, а также ни в коем случае не пренебрегать введенными правилами поведения в период пандемии, выполнять рекомендации представителей сферы охраны здоровья.
При этом он сделал акцент на том, что не стоит поддаваться панике, страху и тревоге, поскольку под их влиянием человек способен потерять контроль и принимать необдуманные и нерациональные решения.
“Мы не можем осуждать людей, которые заболели из-за коронавируса. Необходимо молиться об их выздоровлении и о здоровье врачей, которые продолжают выполнять свою работу в сложных обстоятельствах”, – написал он.
Резюмируя, Епифаний написал, что перед Украиной действительно сложные испытания в сфере экономики и охраны здоровья, но главный вызов – “останемся ли мы людьми, которые руководствуются ценностями добра, уважения, любви”.
Ранее сообщалось, что количество людей на Земле, которые заболели новым атипичным коронавирусом, превысило 200 тысяч человек. За прошедшие сутки в Италии из-за коронавируса COVID-19 погибли почти 500 человек. Более тысячи пациентов выздоровели.
- 17 марта в Украине были зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14. Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области. От коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.
- С 12 марта по 3 апреля в стране введен карантин. Жесткие меры действуют с 17 марта. Остановлены международные пассажирские перевозки, а также перевозки между городами и областями стране. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах. Массовые собрания также запрещены.