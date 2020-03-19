Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний призвал украинцев не паниковать из-за коронавируса, оставаться человечными и молиться за уже заболевших.

Об этом он написал в Facebook на личной странице.

Епифаний отметил, что действительно коронавирус стал большой угрозой не только для физического здоровья людей, но также ознаменовала много духовных вызовов для человечества.

“Они (духовные вызовы, – ред.) для нас более опасны, так как поражают не тело, а душу”, – заявил Епифаний.

Священнослужитель призвал украинцев быть внимательным к своему здоровью и здоровью близких, а также ни в коем случае не пренебрегать введенными правилами поведения в период пандемии, выполнять рекомендации представителей сферы охраны здоровья.

При этом он сделал акцент на том, что не стоит поддаваться панике, страху и тревоге, поскольку под их влиянием человек способен потерять контроль и принимать необдуманные и нерациональные решения.

“Мы не можем осуждать людей, которые заболели из-за коронавируса. Необходимо молиться об их выздоровлении и о здоровье врачей, которые продолжают выполнять свою работу в сложных обстоятельствах”, – написал он.

Резюмируя, Епифаний написал, что перед Украиной действительно сложные испытания в сфере экономики и охраны здоровья, но главный вызов – “останемся ли мы людьми, которые руководствуются ценностями добра, уважения, любви”.

Ранее сообщалось, что количество людей на Земле, которые заболели новым атипичным коронавирусом, превысило 200 тысяч человек. За прошедшие сутки в Италии из-за коронавируса COVID-19 погибли почти 500 человек. Более тысячи пациентов выздоровели.