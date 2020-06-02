Об этом Асеведо сказал в эфире американского телеканала CNN.

“Пожалуйста, если у вы не можете сказать что-то конструктивное – прикройте свой рот. Потому, что этим вы ставите под угрозу и мужчин, и женщин. Это о завоевании сердец и умов, а не о доминировании. Мы не хотим, чтобы люди думали, что доброта – это слабость… Это не Голливуд сэр, это реальная жизнь сэр”, – сказал он.

Шеф полиции Хьюстона посоветовал Трампу думать прежде всего о сердцах людей и помнить, что они за него голосовали.

Напомним, в Пентагоне отметили, что развертывание армии для подавления протестов в США неуместно после того, как Трамп объявил, что если руководители штата или города откажутся “предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей”, он будет ссылаться на Закон о восстании.

Отметим, закон о восстании закон 1807 года позволяет президенту развернуть вооруженные силы США для подавления гражданских беспорядков.

Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок. 30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.