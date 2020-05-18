Глава Ryanair раскритиковал двухнедельный карантин для авиапассажиров: это идиотизм

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что британское правительство в течение многих недель неправильно реагировало на вспышку нового коронавируса, а политика 14-дневного карантина для туристов "идиотская".

Об этом он сказал в программе BBC Radio, сообщает CNN.

Глава Ryanair обвинил правительство Бориса Джонсона в том, что оно принимает решения “по ходу дела”, когда речь идет о вероятности “завоза” коронавируса. По его словам, правило 14-дневного карантина для путешественников, прибывающих в Британию из-за рубежа, невозможно контролировать.

“Это идиотизм, и это не возможно реализовать”, – сказал О’Лири.

Он добавил, что “смешно думать”, что это правительство сможет придумать любой план, который будет одновременно строгим и реальным.

Исполнительный директор Ryanair говорит, что в Великобритании недостаточно полиции, чтобы проверять самоизоляцию.

“И что действительно беспокоит, так это то, что двухнедельная изоляция не имеет медицинского или научного обоснования”, – добавил он.

Он подчеркнул, что самое эффективное – это носить маски.

“Что нас беспокоит, так это то, что правительство Великобритании говорит о неэффективной и невозможной 14-дневной самоизоляции вместо того, чтобы позволить людям путешествовать в метро, поездах и самолетах в масках”, – пояснил О’лири.

Авиакомпании Ryanair из-за последствий пандемии придется сократить 3000 сотрудников. Представители авиаперевозчика уже предупредили, что 2021 год будет сложным. Часть работников сейчас находятся в неоплачиваемом отпуске, другим сократили зарплаты.