Южнокорейский суд приговорил председателя правления Samsung Electronics Ли Сан Хуна к 18 месяцам тюремного заключения за саботаж профсоюзной деятельности. Обвинительные приговоры получили еще 25 человек.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Обвинители рассказали, что руководство Samsung саботировало профсоюзную деятельность, включая закрытие субподрядных фирм с активными профсоюзами. В самой компании решение суда отказались комментировать.

Ли Сан Хун отвергает обвинения, утверждая, что он ничего не знал о действиях своих подчиненных в отношении профсоюза. Но в суде эти доводы не посчитали достаточным основанием для снятия обвинений.

Всего по делу о препятствовании профсоюзной деятельности проходят 32 сотрудника Samsung, 26 из которых были признаны виновными. Осужденные пытались использовать личную информацию о членах профсоюзов, чтобы ограничить его влияние.

Присяжные в суде заявили, что существуют множество документов, в которых подробно описывается тактика подрыва деятельности профсоюзов.

Стоит отметить, что все приговоренные получили разные тюремные сроки.

Инициатором разбирательства стала глава Партии справедливости Сим Сан Чжон, которая в 2013 году опубликовала документ, в котором описывалась кадровая политика компании.

Напомним, что суд Сеула приговорил вице-президента Samsung Electronics Кан Гён Хуна к наказанию в виде 16 месяцев тюрьмы за вмешательство в деятельность профсоюза парка развлечений Everland, принадлежащего одному из дочерних предприятий корпорации.