Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Обвинители рассказали, что руководство Samsung саботировало профсоюзную деятельность, включая закрытие субподрядных фирм с активными профсоюзами. В самой компании решение суда отказались комментировать.
Ли Сан Хун отвергает обвинения, утверждая, что он ничего не знал о действиях своих подчиненных в отношении профсоюза. Но в суде эти доводы не посчитали достаточным основанием для снятия обвинений.
Всего по делу о препятствовании профсоюзной деятельности проходят 32 сотрудника Samsung, 26 из которых были признаны виновными. Осужденные пытались использовать личную информацию о членах профсоюзов, чтобы ограничить его влияние.
Присяжные в суде заявили, что существуют множество документов, в которых подробно описывается тактика подрыва деятельности профсоюзов.
Стоит отметить, что все приговоренные получили разные тюремные сроки.
Инициатором разбирательства стала глава Партии справедливости Сим Сан Чжон, которая в 2013 году опубликовала документ, в котором описывалась кадровая политика компании.
Напомним, что суд Сеула приговорил вице-президента Samsung Electronics Кан Гён Хуна к наказанию в виде 16 месяцев тюрьмы за вмешательство в деятельность профсоюза парка развлечений Everland, принадлежащего одному из дочерних предприятий корпорации.
- Ранее сообщалось, что компания Samsung закрывает свое производство в Китае.