Соответствующие фотографии опубликовал журналист программы “Схемы” Михаил Ткач в Facebook.
Как отмечается, фотографии были сделаны сегодня, 8 января.
“Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель Куршевель. Только что”, – говорит подпись к фотографиям.
Никакой официальной информации о визите Баканова пока нет.
В пресс-службе СБУ #Буквам заявили, что не владеют информацией о том, находится ли Баканов в отпуске.
“На данный момент информацией об этом не владею, ее необходимо уточнить в отделе кадров”, – ответила спикер СБУ Елена Гитлянская.
Куршевель (Courchevel) – один из самых престижных горнолыжных курортов мира, расположенный во французских Альпах.
Как сообщалось ранее, СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.
Сперва пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель не могла ответить, с кем же у Главы государства Владимира Зеленского запланированы встречи. Позднее стало известно, что Зеленский встретился с министром, который поддержал Иран в конфликте из-за ликвидиации американцами генерала Касыма Сулеймани. Глава государства обсудил с министром наращивание торгово-экономического сотрудничества между странами, хотя Оман находится в черном списке Евросоюза.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому “не бути в омані” и безотлагательно позвонить премьеру Австралии – страны, которая страдает от разрушительных пожаров.