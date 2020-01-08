Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова заметили на популярном горнолыжном курорте во Франции.

Соответствующие фотографии опубликовал журналист программы “Схемы” Михаил Ткач в Facebook.

Как отмечается, фотографии были сделаны сегодня, 8 января.

“Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель Куршевель. Только что”, – говорит подпись к фотографиям.

Никакой официальной информации о визите Баканова пока нет.

В пресс-службе СБУ #Буквам заявили, что не владеют информацией о том, находится ли Баканов в отпуске.

“На данный момент информацией об этом не владею, ее необходимо уточнить в отделе кадров”, – ответила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Куршевель (Courchevel) – один из самых престижных горнолыжных курортов мира, расположенный во французских Альпах.

Сперва пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель не могла ответить, с кем же у Главы государства Владимира Зеленского запланированы встречи. Позднее стало известно, что Зеленский встретился с министром, который поддержал Иран в конфликте из-за ликвидиации американцами генерала Касыма Сулеймани. Глава государства обсудил с министром наращивание торгово-экономического сотрудничества между странами, хотя Оман находится в черном списке Евросоюза.