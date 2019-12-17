Об этом Баканов сообщил в интервью “Интерфакс-Украина”.
“Есть видение, конечно. Есть оперативная информация, но рекламировать людей, которые стоят за этим, не имеет смысла”, – сказал он, отвечая на вопрос журналиста.
Баканов считает, что фейки и киберугрозы являются ключевыми вызовами для национальной безопасности.
“Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где неправда очень тяжело”, – сказал Баканов.
Глава СБУ подчеркнул, что дезинформация дестабилизирует ситуацию, а в фейковом поле работают не только внутренние силы.
Еще одним ключевым вызовом нацбезопасности Баканов назвал киберугрозы.
“Защита информационных баз, в том числе тех, которые будут в основе программы “Государство в смартфоне” – это приоритет. Совместно с СНБО, Кабинетом министров, киберподразделениями других правоохранительных органов мы сегодня работаем над этим вопросом. То есть, речь идет не только о девайсах, но и о коммуникациях, которые также должны быть защищены”, – рассказал Баканов.
Отвечая на вопрос о том, является ли пранкер “Джокер” одним из свидетельств таких угроз, Баканов сказал: “Джокер” – это наше отражение в зеркале. И тут, на мой взгляд, мы больше должны уделять внимания политической культуре в Украине в целом, ведь сегодня пищу “Джокеру” дают именно политики. Мы все должны измениться для того, чтобы он просто остался без работы”.
Глава СБУ обратил внимание на то, что “Джокер” стал своеобразным явлением и получил последователей: “Белый рыцарь”, “Темный рыцарь”… Но если мы изменимся сами – все они останутся не у дел”.
Интернет-пранкер Джокер известен своими розыгрышами политиков. Он обнародовал ряд переписок с нардепами от “Слуги народа”, с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной, которая угодила в секс-скандал с назначением. Кроме того, Джокер от имени главы Офиса Президента Андрея Богдана переписывался с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко.
- Ранее народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский обратился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру по поводу переписки его коллеги по фракции Николая Тищенко с пранкером, выдававшим себя за Генерального прокурора Руслана Рябошапку.
- Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия показал журналистам свою переписку с пранкером Джокером и рассказал, о чем с ним общался.
- Пранкер Джокер общался с главой Института национальной памяти Владимиром Вятровичем от имени нардепа от “Слуги народа” Максима Бужанского.