Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал видео с брифинга в Николаеве 23 июня, где он и Давид Арахамия якобы обсуждают коллегу по фракции - Ирину Аллахвердиеву.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой. Разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – “баба рабочая, как корабельная сосна”. И “вообще красотка”.

В конце он подытожил: “Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. он подпрыгнет. выкурит все айкосы. Скажет: “Баба да, баба, да ”.

Корниенко заявил, что считает нужным сначала разъяснить происходящее на видео, а потом извиниться.

“Во-первых, запись была смонтирована, а фразы – вырваны из контекста”, – заявил Корниенко.

Имя Ирины Аллахвердиевой, заверил Корниенко, не имело никакого отношения к обсуждаемым вопросам — просто “попало в монтаж”.

“В-третьих, я понимаю, что некоторые фривольные слова могли обидеть людей, особенно женщин. За что я от себя и от имени Давида (Арахамии) приношу извинения”, – сообщил лидер “Слуги народа”.

Кроме того, отмечает Корниенко, они с Арахамией “обсуждали товарищей по партии как товарищей по партии”.

“Отношения между нами, независимо от гендера и пола, примерно одинаковые. Немного близкие, иногда — ироничные, но в любом случае это отношения людей, которые являются командой и объединены одной целью. Да, есть специфический язык, на котором мы общаемся между собой. Но это наше внутрипартийное дело”, – отметил глава “Слуги народа”, не объяснив, какие именно из прозвучавших в диалоге терминов имел в виду.

Корниенко также попросил общественность “наконец-то начать судить по делам, а не по словам”. Напомнив, что лично он является сторонником подлинного равенства между мужчинами и женщинами, о чем говорит законотворческая деятельность главы партии “Слуга народа”.

Напомним, ранее народный депутат от “Слуги народа” Богдан Яременко во время работы в сессионном зале Парламента переписывался с девушками в онлайн-сети знакомств. Обсуждались, в частности, условия и стоимость интимных встреч. Переписку сфотографировал корреспондент #Букв. Впоследствии нардеп Яременко, выступая с парламентской трибуны, объявил, что публикация его переписки является уголовным преступлением, за которое грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

1 ноября Богдан Яременко сообщил, что намерен покинуть пост главы комитета по вопросам внешней политики. 11 ноября фракция “Слуги народа” приняла решение переизбрать председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и отправить Богдана Яременко в отставку с этой должности.