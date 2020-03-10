Глава Службы счастья Херсонской ОГА Весна Карпук была на скандальном эротическом поздравлении с 8-м марта, однако заявила, что оно ей не понравилось.

Об этом сообщает “КП в Украине”.

Карпук заявила, что лично не имеет никакого отношения к организации поздравления, но присутствовала при этом, “потому что женщина”.

“Такие выступления неуместны в стенах государственной службы. Это никому бы не понравилось. Не имею понятия, почему девочки были так одеты”, – сказала она.

По ее мнению, “делать женщин счастливыми” в этот день должны “искренние поздравления, искренние эмиоции”, а эротический номер “внес коррективы в праздник”.

Также глава Службы счастья считает, что номер не понравился и мужчинам.

“Ни на женском, ни на мужском, да ни на каком празднике в стенах государственной администрации такие выступления не к месту”, – добавила Карпук.