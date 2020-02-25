Об этом он заявил в интервью изданию LIGA.net, комментируя соответствующее заявление главы фракции “Слуги народа” Давида Арахамии.

“Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения я думаю, что это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу. Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя”, – подчеркнул Данилов.

Он также проинформировал, что вопрос Крыма включен в стратегию нацбезопасности Украины.

“Конечно (включен, – ред.). Это временно оккупированная территория, за которую несет полную ответственность РФ… По деоккупации есть несколько кейсов. Я не могу их вам раскрывать. Они в работе. Она не всегда публична, потому что наша главная задача – вернуть наши территории”, – заявил Данилов.

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Ранее глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявил, что возобновил бы водоснабжение аннексированного Крыма в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

“Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу – моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел. Потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины… Если это будет обмен, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, мы устанавливаем полный контроль над границей, и за это нужно дать воду в Крым, я бы на такое пошел”, — сообщил нардеп.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией поставки воды на полуостров прекратили.