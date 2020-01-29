Об этом сообщил в эфире телеканала “Украина 24” секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
“У нас сегодня там находится приблизительно 10 тысяч наших граждан. Это наши студенты, это люди, которые работают в наших консульских и посольских подразделениях, это люди, которые работают по контрактам в Китае. Мы сегодня почти со всеми имеем налаженную связь, понимаем, где они находятся, в каком они состоянии”, – подчеркнул он.
Данилов добавил, что “пока что никаких проблем у наших граждан, которые находятся в Китае, нет”.
Он уточнил, что в случае необходимости власти рассмотрят вопрос эвакуации украинских граждан с территории Китая.
“В случае необходимости мы будем рассматривать вопрос эвакуации части наших граждан с территории Китая. Но еще раз подчеркиваю: в случае необходимости. В настоящее время такой необходимости мы не видим”, – заявил Данилов.
По его словам, такое решение будет принимать президент Украины Владимир Зеленский.
Он также заверил, что “ситуация находится под контролем”.
“Мы просим наших граждан по возможности ограничить поездки в Китай. Если будет необходимость, мы полностью запретим нашим гражданам посещать Китай и авиационное сообщение с Китаем”, – отметил секретарь СНБО.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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