Об этом он заявил в интервью изданию LIGA.net.
“Волкер (бывший представитель США по вопросам Украины, – ред.) не верит в то, что будут проведены выборы, и он это говорит на 100 %. Я могу сказать, что тоже в это не верю, но на 50 %. Я хотел бы, чтобы мы успели в этом году, во-первых, – поставить наших пограничников на нашей украинской границе, во-вторых – организовать общее патрулирование территорий с членами местных общин. Этот опыт уже был в Хорватии. Он был разный. Я не могу сказать, что в группах по четыре человека не было определенных споров. Но мы должны к этому настойчиво идти”, – отметил Данилов.
Секретарь СНБО также подчеркнул, что выборы должны проходить только при условии соблюдения Конституции Украины.
“Я верю в то, что мы должны достичь мира. Выборы должны проходить только при условии соблюдения Конституции Украины. У нас есть ЦИК, есть четкая процедура. Успеем ли мы это сделать? Я хочу, чтобы успели. Чтобы мы пришли к мирной жизни”, – заявил Данилов.
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Секретарь СНБО также выразил мнение, что вариант “военного положения” на Донбассе неприемлем.
“Мы демократическое государство. Намного проще было бы построить тоталитарный режим и сказать: никаких выборов, вводим военное положение. Но это уже на абсолютно крайний случай”, – заявил Данилов.
При этом он исключил возможность легализации в результате выборов на Донбассе “российского анклава”.
“Это невозможно. Мы избираем только местные советы. Они не имеют никакого значения в плане общеукраинских дел”, – подчеркнул секретарь СНБО.
- Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что на следующей встрече в “нормандском формате” могут быть сделаны шаги, которые позволят провести в октябре этого года местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у него есть надежда на возможность проведения выборов на Донбассе осенью этого года (одновременно с местными выборами во всей стране), но не исключает замораживания конфликта.