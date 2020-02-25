Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов верит в реальность проведения осенью выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 50 %.

Об этом он заявил в интервью изданию LIGA.net.

“Волкер (бывший представитель США по вопросам Украины, – ред.) не верит в то, что будут проведены выборы, и он это говорит на 100 %. Я могу сказать, что тоже в это не верю, но на 50 %. Я хотел бы, чтобы мы успели в этом году, во-первых, – поставить наших пограничников на нашей украинской границе, во-вторых – организовать общее патрулирование территорий с членами местных общин. Этот опыт уже был в Хорватии. Он был разный. Я не могу сказать, что в группах по четыре человека не было определенных споров. Но мы должны к этому настойчиво идти”, – отметил Данилов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что выборы должны проходить только при условии соблюдения Конституции Украины.

“Я верю в то, что мы должны достичь мира. Выборы должны проходить только при условии соблюдения Конституции Украины. У нас есть ЦИК, есть четкая процедура. Успеем ли мы это сделать? Я хочу, чтобы успели. Чтобы мы пришли к мирной жизни”, – заявил Данилов.

Секретарь СНБО также выразил мнение, что вариант “военного положения” на Донбассе неприемлем.

“Мы демократическое государство. Намного проще было бы построить тоталитарный режим и сказать: никаких выборов, вводим военное положение. Но это уже на абсолютно крайний случай”, – заявил Данилов.

При этом он исключил возможность легализации в результате выборов на Донбассе “российского анклава”.

“Это невозможно. Мы избираем только местные советы. Они не имеют никакого значения в плане общеукраинских дел”, – подчеркнул секретарь СНБО.

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