Заявление посольства Украины в Иране о том, что самолет МАУ потерпел крушение вблизи Тегерана якобы по техническим причинам, было санкционировано украинскими властями в Киеве.

Об этом заявил в интервью изданию “Цензор.НЕТ” секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, такой шаг был необходим для “налаживания сотрудничества с иранскими властями”.

Так, комментируя тот факт, что украинские дипломаты фактически поддержали ложную версию Ирана о причинах крушения лайнера, чем ввели в заблуждение мировое сообщество, Данилов отметил:

“Заявление посольства было санкционировано нами, это было необходимое решение, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, и мы понимали риски. Мы благодарны украинским дипломатам в Тегеране, которые действовали профессионально и качественно”.

По словам главы СНБО, эти действия “соответствовали национальным интересам” Украины.

“Наши действия полностью соответствуют национальным интересам, мы видим, что результаты нашей работы полезны для нашего государства. И за это я готов отвечать”, – заверил Данилов.

Он уточнил, что с момента, как был создан оперативный штаб, все его участники работали как единая команда, “но в некоторых ситуациях кто-то должен брать на себя репутационные риски”.

“Я могу сказать, что мы довольны работой нашего посольства, нашего консульства. С первой минуты, как был создан оперативный штаб, все работали как единая команда, но в некоторых ситуациях кто-то должен брать на себя репутационные риски – у каждого своя работа для достижения общего результата. Трудно переоценить для Украины профессиональные действия тех, кто работал в оперативном штабе и 45 украинских экспертов, которые вылетели в Тегеран и максимально быстро получили доказательства поражения самолета зенитной ракетой. Действия нашей комиссии заслуживают высокого признания”, – заявил секретарь СНБО.

Напомним, в день крушения самолета Boeing-737 посольство Украины в Иране обнародовало комментарий, в котором указывалось, что версии теракта и ракетной атаки не рассматриваются.

“По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается”, – говорилось в сообщении.

Впоследствии комментарий исчез с сайта посольства, а спустя некоторое время вновь появился, но уже в видоизмененном виде: из него исчез абзац о технических причинах катастрофы.