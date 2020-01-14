Об этом заявил в интервью изданию “Цензор.НЕТ” секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
По его словам, такой шаг был необходим для “налаживания сотрудничества с иранскими властями”.
Так, комментируя тот факт, что украинские дипломаты фактически поддержали ложную версию Ирана о причинах крушения лайнера, чем ввели в заблуждение мировое сообщество, Данилов отметил:
“Заявление посольства было санкционировано нами, это было необходимое решение, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, и мы понимали риски. Мы благодарны украинским дипломатам в Тегеране, которые действовали профессионально и качественно”.
По словам главы СНБО, эти действия “соответствовали национальным интересам” Украины.
“Наши действия полностью соответствуют национальным интересам, мы видим, что результаты нашей работы полезны для нашего государства. И за это я готов отвечать”, – заверил Данилов.
Он уточнил, что с момента, как был создан оперативный штаб, все его участники работали как единая команда, “но в некоторых ситуациях кто-то должен брать на себя репутационные риски”.
“Я могу сказать, что мы довольны работой нашего посольства, нашего консульства. С первой минуты, как был создан оперативный штаб, все работали как единая команда, но в некоторых ситуациях кто-то должен брать на себя репутационные риски – у каждого своя работа для достижения общего результата. Трудно переоценить для Украины профессиональные действия тех, кто работал в оперативном штабе и 45 украинских экспертов, которые вылетели в Тегеран и максимально быстро получили доказательства поражения самолета зенитной ракетой. Действия нашей комиссии заслуживают высокого признания”, – заявил секретарь СНБО.
Напомним, в день крушения самолета Boeing-737 посольство Украины в Иране обнародовало комментарий, в котором указывалось, что версии теракта и ракетной атаки не рассматриваются.
“По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается”, – говорилось в сообщении.
Впоследствии комментарий исчез с сайта посольства, а спустя некоторое время вновь появился, но уже в видоизмененном виде: из него исчез абзац о технических причинах катастрофы.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани по поводу самолета МАУ. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он также извинился от имени Ирана за трагедию.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету авиакомпании МАУ в Иране еще до официального признания вины этой страной и до заявлений других стран. “Через очень короткий промежуток времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран – это очень сложная страна, и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону”, – объяснял он.