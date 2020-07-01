Соответствующий указ №261/2020 опубликован на сайте Главы государства.

“За недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций объявить выговор председателю Сумской областной государственной администрации Грищенко Роману Сергеевичу”, — говорится в указе.

О каких именно недостатках в работе идет речь, в документе не уточняется.

Стоит отметить, что в тот же день президент подписал распоряжения о назначении глав Сумской районной государственной администрации (им стал Виталий Бурбыка) и Путивльской районной администрации (им стал Сергей Савченко).