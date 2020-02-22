Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной госадминистрации Игоря Сопеля. Это произошло из-за реакции региона на эвакуацию украинцев и иностранцев из Китая.

Об отставке проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.

“В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию”, – отметили в ОПУ.

Как известно, 18 февраля в Микулинцах Тернопольской области люди вышли на протест против размещения эвакуированных из Китая в сaнaтории “Медоборы” на обсервацию. Подобная акция прошла и во Львовской области.

Кроме того, депутаты Тернопольского облсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием не размещать в регионе украинцев и иностранцев, которых эвакуируют из-за коронавируса из китайского Уханя. При этом глава Тернопольской ОГА Игорь Сопель опровергал, что решение о размещении людей в Тернопольской области согласовано.

Президент Зеленский впоследствии заявил, что акции против эвакуации имели политическую поддержку, и из-за этого не удалось привезти эвакуированных для обсервации в Тернопольскую область, где были наилучшие условия.

Игорь Сопель стал главой Тернопольской ОГА 1 ноября 2019 года. Известно, что он баллотировался на минувших выборах в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу № 166 (Тернопольская область).