Соответствующее заявление он обнародовал на своей странице в Facebook.

“С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления “Укрэнерго”. Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев. Более четырех лет я имел честь руководить системным оператором украинской энергосистемы, трансформируя его из обычного, хотя и специализированного, украинского государственного предприятия в современную компанию, которая должна в ближайшее время войти в большую семью европейских операторов систем передачи”, – отметил Ковальчук.

Он добавил, что гордится результатами, которых удалось достичь коллективу компании. По словам Ковальчука, значительно возросла производительность труда, в разы увеличилась средняя заработная плата персонала “Укрэнерго”, на процедурах закупок “сэкономлены миллиарды гривен”, а объемы строительства и модернизации магистральной сети, количество проектов на стадии реализации – “самые большие за всю историю компании”.

“Укрэнерго” на прямом и уже необратимом пути к объединенной энергосистеме Европы. Зависимость от российского фактора в электроэнергетике наконец исчезнет”, – подчеркнул Ковальчук.

Комментируя причины своей отставки, он написал, что не разделяет “текущую политику в отрасли, а особенно политизацию чисто экономических процессов на рынке электроэнергетики”.

“Вы спросите, почему я иду при таких замечательных результатах? Вот это и есть главный и непростой вопрос. Годами за эти реформы приходилось бороться. Бороться тяжело. Олигархическое и политическое влияние в энергетике не надо никому объяснять. Каждый из нас сталкивается с этим ежедневно, включая свет или газ, оплачивая коммунальные услуги и просто прокручивая ленту новостей… Это была работа под чрезвычайным давлением, в условиях постоянных попыток дискредитации, так как контроль над оператором системы хотят все”, – рассказал Ковальчук.

Он также проинформировал, что “на протяжении длительного времени работа “Укрэнерго” блокируется действиями или бездействием” Министерства энергетики.

“Сертификация “Укрэнерго” как независимого оператора по европейским стандартам (что, в частности, является обязательным условием для интеграции в европейскую энергосеть) безосновательно отсрочена на неопределенный срок, поскольку необходимые изменения в законодательство так и не были инициированы профильным министерством… Отсутствие четкой политики в сфере возобновляемой энергетики и создания новых генерирующих мощностей, систем аккумуляции энергии и т.д. создают угрозы для стабильного функционирования энергосистемы уже в ближайшем будущем и уменьшают интерес иностранных инвесторов в пользу локального крупного бизнеса”, – написал Ковальчук.

“Блокирование деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давление я презираю и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях. Наблюдательный совет ЧАО “НЭК “Укрэнерго”… на прошлой неделе рассмотрел мое обращение и принял решение о прекращении моих обязанностей председателя правления компании”, – подытожил он.

Ковальчук занимал должность и.о. главы “Укрэнерго” с октября 2015 года.