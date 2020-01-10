Ежемесячный оклад гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году будет составлять почти 2 млн гривен.

Информация об этом размещена в финансовом плане “Укрпочты”, опубликованном на сайте министерства инфраструктуры Украины.

В документе отмечается, что ежемесячный оклад Смелянского в 2018 году составлял всего 572 тысячи гривен, а уже в 2019 году вырос в почти 1,5 раза и составил 1 млн 427 тысяч гривен.

В 2020 году в финансовый план компании заложена заработная плана для руководителя еще на 440 тысяч больше — 1 млн 887 тысяч. В эту сумму входит должностной оклад (716,5 тысяч гривен), ежемесячная премия (694 тысячи гривен) и другие выплаты, предусмотренные законодательством (456,5 тысяч гривен). По сегодняшнему курсу это порядка 78,8 тысяч долларов.

Таким образом, за весь 2020 год Смелянский может заработать 22,6 млн гривен или 0,94 млн долларов.

Стоит отметить, что месячной зарплаты главы “Укрпочты” хватит на бронированный электрический пикап с футуристическим дизайном Cybertruck от Tesla c дальностью хода 500 миль (800 километров), полноприводным трехмоторным двигателем и способностью разогнаться до 60 миль/час менее чем за 2,9 секунды. При этом останется еще почти 9 тысяч долларов.

За аналогичную цену, согласно данным сервисов по продаже недвижимости, глава “Укрпочты” ежемесячно будет иметь возможность приобрести, например, 3-комнатную квартиру на Подоле в Киеве.

При этом ежемесячный оклад сотрудников “Укрпочты”, согласно плану, составит чуть больше 6 тысяч гривен.