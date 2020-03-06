Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал международных лидеров использовать все возможности своих правительств для борьбы с новой вспышкой коронавируса.

Об этом пишет The New York Times.

Тогда, как во всем мире число случаев заражения приближалось к 100 000, а число погибших превысило 3200, “правительства демонстрировали признаки паралича, путаницы и желания защищать свои собственные интересы”.

В США опрос медсестер показал, что только 29 % имели план изоляции потенциально инфицированных пациентов. По всей стране в лабораториях общественного здравоохранения с нетерпением ожидали поступления диагностических наборов, которые позволяют более полно оценить масштабы кризиса.

Американцы изо всех сил пытались понять противоречивую информацию от президента Дональда Трампа и членов его кабинета. В то же время, вице-президент Майк Пенс, который ранее поклялся, что “любой американец может быть проверен”, признал, что “сегодня недостаточно тестов, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос”.

Отмечается, что Тедрос предупредил, что время для сдерживания вируса истекает.

Тем не менее, некоторые политические лидеры во всем мире больше заинтересованы в том, чтобы переводить стрелки друг на друга и жаловаться на ограничения на передвижение.

К примеру, японские граждане были возмущены невмешательством премьер-министра Синдзо Абэ, поскольку случаи заболевания продолжают расти. Они возмущены из-за того, что тестирование проходило медленно, и многие опасаются, что инфекции останутся незамеченными.

Кроме того, британское правительство заявило, что пожилая женщина без зафиксированного контакта с пациентами с коронавирусом стала первой британкой, которая умерла от нового коронавируса. Она узнала, что заразилась после того, как служба здравоохранения расширила тестирование, включив в него пациентов с тяжелыми заболеваниями дыхательных путей.

То, что она заразилась вирусом, не путешествуя и не общаясь с идентифицированными пациентами, добавило опасений, что вирус распространяется незамеченным в Британии, где наблюдается серьезная нехватка мест для интенсивной терапии, что подорвет способность службы здравоохранения лечить такие случаи, как у нее.