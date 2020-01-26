Об этом он сообщил в Twitter.
Глава ВОЗ в Китае проведет встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения.
“Я нахожусь на пути в Пекин, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующими в реагировании на вспышку коронавируса. Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки”, – написал он.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
25 января лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что темпы распространения опасного коронавируса в стране ускоряются, и ситуация является непростой. Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 1372 случая заболевания, 41 человек скончался.
- В Канаде подтвердили первый случай заражения опасным коронавирусом нового типа 2019-nCoV из Китая. Также случаи заражения были зафиксированы в 3 штатах США.
- 24 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о создании оперативного штаба в связи со вспышкой опасного коронавируса в Китае и призвал украинцев не волноваться.