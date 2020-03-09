Об этом на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он подчеркнул, что это будет первая в истории пандемия, которую можно контролировать.
“Теперь, когда коронавирус обосновался во многих странах, угроза пандемии стала очень реальной. Но это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать. Суть в следующем: мы не во власти этого вируса, – заявил он.
Он также добавил, что за прошедшие выходные количество зарегистрированных случаев COVID19 превысило 100 тысяч в 100 странах.
“Это, безусловно, тревожно, что так много людей и стран пострадали так быстро”, – добавил он.
“Мы должны помнить, что решительными действиями на раннем этапе мы можем замедлить распространение вируса и предотвратить заражение. Среди инфицированных большинство вылечится”, – подчеркнул глава ВОЗ.
LIVE: Daily media briefing on #COVID19 with @DrTedros #coronavirus https://t.co/cN3WfNcsyd
— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 9, 2020
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