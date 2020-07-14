Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что несмотря на относительное мировое плато по заболеваемости, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность.

Об этом он сообщил на брифинге.

Гебрейесус рассказал о четырех основных сценариях развития болезни.

Первый сценарий касается стран, которые знали о вспышке коронавируса раньше остальных – страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки. Их правительства быстро отреагировали на ситуацию, поэтому там не было больших вспышек.

Под второй сценарий попадают страны, которые справились даже с большими вспышками, благодаря своевременной реакции правительства и населения. В основном это страны Европы.

По третьему сценарию проходят страны, которые преодолели первый пик заболеваемости, но после ослабления карантина ситуация ухудшилась. О каких именно странах идет речь глава ВОЗ не сказал, но уточнил, что многие выбрали неправильную тактику в борьбе с вирусом.

Четвертый сценарий – распространение коронавируса, которое не удалось сдержать. Это страны Северной и Южной Америки, Южной Азии и нескольких стран Африки.

Гебрейесус отметил, что взять вирус под контроль можно даже при самом худшем сценарии.