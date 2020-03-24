Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, которого цитирует пресс-служба ВОЗ.

“В настоящее время в ВОЗ поступили сообщения о более чем 300 тыс. случаев заболевания COVID-19 практически из всех стран мира. Это душераздирающе. Пандемия ускоряется”, – отметил он на брифинге.

По словам Гебреисуса, последние 100 тыс. случаев заражения были зарегистрированы в течение всего 4 дней.

“От установления первого случая до момента, когда заболевших стало 100 тысяч, прошло 67 дней. От 100 тыс. до 200 тыс. – 11 дней, а третьи 100 тыс. случаев появились всего за четыре дня. Вы можете увидеть, как вирус ускоряется”, – рассказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что ситуацию еще можно изменить. Для этого необходимо не только призывать людей оставаться дома, но также и проводить тестирование на COVID-19 при возникновении малейшего подозрения.

“Мы не узники статистики. Мы не беспомощные свидетели. Мы можем изменить траекторию этой пандемии… Вы не можете выиграть футбольный матч только защитой. Вы также должны атаковать. Попросить людей остаться дома и другие меры физического дистанцирования – важный способ замедлить распространение вируса и выиграть время, но это защитные меры. Чтобы победить, нам нужно атаковать вирус с помощью агрессивной и целенаправленной тактики: тестировать каждый подозрительный случай, изолировать и заботиться о каждом подтвержденном случае, а также отслеживать и помещать в карантин каждый близкий контакт”, – объяснил Гебреисус.

Отдельно он обратил внимание на необходимость обеспечить средствами защиты медработников, которые контактируют с больными COVID-19.

Согласно данным на сайте ВОЗ, по состоянию на вечер понедельника, 23 марта, количество случаев заражения коронавирусом превысило 334 тысячи. Количество летальных случаев превысило 14,6 тысяч.