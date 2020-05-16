Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что депутаты рассмотрят законопроект о референдуме через несколько недель.

Об этом он сказал в интервью “Радио Свобода”.

Разумков рассказал, что на этой неделе было подписано письмо в Венецианскую комиссию относительно этого законопроекта. С ним отправили и первый законопроект с этого пакета – об общенациональном референдуме.

“Я надеюсь, что в ближайшее время, несколько недель, и мы сможем его внести в Верховную Раду и рассмотреть. С одной стороны, важно иметь сбалансированный и качественный законопроект. С другой — иметь поддержку наших коллег”, – заявил Разумков.

После этого будут разрабатывать и другие инициативы из пакета о народовластии – о местных референдумах, о народном вето, о народной инициативе и так далее.