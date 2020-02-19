Начальнику администрации Бердянского морского порта вручили сообщение о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

“В среду, 19 февраля 2020, при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро — ред.) сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившем ущерб в размере около 2,5 млн гривен начальнику администрации Бердянского морского порта, который входит в состав Администрации морских портов Украины”, — говорится в сообщении.

Действия начальника администрации порта квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление служебным положением и служебный подлог. Кроме начальника порта задержаны еще три человека — заместитель начальника, инженер порта и бывшая руководительница коммерческой компании.

“Следствием установлено, что указанные лица организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически непредоставленное оборудование. Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму 2,49 млн гривен, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы”, — отметили в САП.