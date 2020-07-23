Об этом он написал в Facebook.

По словам Шабунина, дом подожгли сегодня ночью. Никто не пострадал.

“Нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход. Специально для “аваковських” экспертов: ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения”, – написал Виталий Шабунин.

Он также позвал к себе журналистов, чтобы они осветили происшествие.

“Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей”, – отметил Шабунин.

“Как христианин, благословляю исполнителей и заказчиков. В последним спасибо за мотивацию работать еще больше”.

ОБНОВЛЕНО в 10:23

В полиции Киевской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 04:20. Пожар быстро ликвидировали. Огонь частично повредил дом.

Сейчас идет дополнительный осмотр места происшествия, где работают криминалистическая лаборатория полиции Киевской области.