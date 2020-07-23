Об этом он написал в Facebook.
По словам Шабунина, дом подожгли сегодня ночью. Никто не пострадал.
“Нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход. Специально для “аваковських” экспертов: ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения”, – написал Виталий Шабунин.
Он также позвал к себе журналистов, чтобы они осветили происшествие.
“Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей”, – отметил Шабунин.
“Как христианин, благословляю исполнителей и заказчиков. В последним спасибо за мотивацию работать еще больше”.
ОБНОВЛЕНО в 10:23
В полиции Киевской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 04:20. Пожар быстро ликвидировали. Огонь частично повредил дом.
Сейчас идет дополнительный осмотр места происшествия, где работают криминалистическая лаборатория полиции Киевской области.
- Ранее Нацполиция открыла дело по заявлению народного депутата Андрея Деркача о том, что Центр противодействия коррупции якобы участвовал в возможном хищении международной помощи.
- Ранее глава “Центра противодействия коррупции” Виталий Шабунин и нардеп Александр Дубинский поссорились в прямом эфире. В частности, Шабунин заявил, что Дубинский блокировал проекта закона об отмене неприкосновенности из-за того, что “переживал за свои 19 квартир”.