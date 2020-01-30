Об этом проинформировали в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.
Стоит отметить, что расследование было начато по заявлению самого главы ФГИУ в ноябре 2019 года.
29 января детективы НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачили “на горячем” трех человек во время передачи части взятки в размере 50 тыс. долларов США председателю Фонда госимущества Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.
Как установило следствие, задержанные предложили Сенниченко 5 млн долларов США “в обмен на назначение на должность директора ПАО “Одесский припортовый завод” (99,5 % акций принадлежат государству) заранее определенного лица”.
“По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления”, – уточнили в НАБУ.
Задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в 50 тыс. долларов их и разоблачили детективы НАБУ.
- 24 января этого года исполняющим обязанности директора Одесского припортового завода стал Николай Синица, владеющий рестораном “Два гуся”.
- Первый заместитель директора “Одесского припортового завода” Николай Щуриков считает назначение исполняющим обязанности главы ОПЗ Николая Синицы началом очередного этапа борьбы за потоки. Об этом он рассказал в интервью #Буквам.
- Николай Щуриков также заявил, что с 2015 года стоимость завода упала в 10 раз.