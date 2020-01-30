Главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко предлагали 5 млн долларов неправомерной выгоды в обмен на назначение "нужного" человека директором Одесского припортового завода (ОПЗ).

Об этом проинформировали в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Стоит отметить, что расследование было начато по заявлению самого главы ФГИУ в ноябре 2019 года.

29 января детективы НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачили “на горячем” трех человек во время передачи части взятки в размере 50 тыс. долларов США председателю Фонда госимущества Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

Как установило следствие, задержанные предложили Сенниченко 5 млн долларов США “в обмен на назначение на должность директора ПАО “Одесский припортовый завод” (99,5 % акций принадлежат государству) заранее определенного лица”.

“По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления”, – уточнили в НАБУ.

Задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в 50 тыс. долларов их и разоблачили детективы НАБУ.