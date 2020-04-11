Главе таможенной службы Максиму Нефьодову согласовали надбавки к зарплате в размере 300 % оклада на 2020 год.

Соответствующие документы опубликовало издание “Апостроф”.

Опубликованные документы не имеют исходных данных, потому неизвестно – имеют ли они юридическую силу.

В одном из документов указано, что Нефьодову и его заместителям согласовали надбавки в размере 300% оклада за “интенсивность труда”, а также – за “выполнение особо сложной работы”.

В сентябре и октябре 2019 года Нефьодов получал надбавки за те же заслуги в размере 200%.

Сам глава таможенной службы не прокомментировал эту публикацию.

В комментариях к одному из постов на личной странице в Facebook Нефьодов написал, что его средняя зарплата со всеми надбавками – 72 тысячи гривен в месяц.

Также он пожаловался, что с марта с него сняли надбавки с подачи экс-министра финансов Игоря Уманского.