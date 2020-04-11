Соответствующие документы опубликовало издание “Апостроф”.
Опубликованные документы не имеют исходных данных, потому неизвестно – имеют ли они юридическую силу.
В одном из документов указано, что Нефьодову и его заместителям согласовали надбавки в размере 300% оклада за “интенсивность труда”, а также – за “выполнение особо сложной работы”.
В сентябре и октябре 2019 года Нефьодов получал надбавки за те же заслуги в размере 200%.
Сам глава таможенной службы не прокомментировал эту публикацию.
В комментариях к одному из постов на личной странице в Facebook Нефьодов написал, что его средняя зарплата со всеми надбавками – 72 тысячи гривен в месяц.
Также он пожаловался, что с марта с него сняли надбавки с подачи экс-министра финансов Игоря Уманского.
- В ходе работы на должности главы Минфина Игорь Уманский инициировал отставки главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главы Гостаможенной службы Максима Нефьодова.