Министры иностранных дел стран G7, включая Соединенные Штаты, выразили серьезную обеспокоенность по поводу изменений избирательной системы в Гонконге, инициированным КНР.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении говорится, что недавнее решение об изменении избирательной системы Гонконга указывает на то, что власти Китая полны решимости устранить инакомыслие в Гонконге.

“Мы также призываем Китай и власти Гонконга восстановить доверие к политическим институтам Гонконга и положить конец необоснованному притеснению тех, кто продвигает демократические ценности и защищает права и свободы”, – подчеркнули главы МИД G7.

Напомним, 11 марта Всекитайское собрание народных представителей одобрило изменение избирательной системы в Гонконге. Пакет законов предполагает, что эта территория может управляться только “патриотами”. Таким образом, власти материкового Китая смогут контролировать отбор кандидатов на руководящие посты в Гонконге и будут иметь право вето в кадровых вопросах.

Гонконг был передан Китаю из-под контроля Великобритании в 1997 году, но по уникальному соглашению и так называемому принципу “одна страна, две системы”. Это должно было защитить определенные свободы для Гонконга.

Но опасения, что эта модель подрывается, привели к огромным протестам в поддержку демократии в 2019 году. Некоторые протесты переросли в насилие.