Об этом сообщает Reuters.
В заявлении говорится, что недавнее решение об изменении избирательной системы Гонконга указывает на то, что власти Китая полны решимости устранить инакомыслие в Гонконге.
“Мы также призываем Китай и власти Гонконга восстановить доверие к политическим институтам Гонконга и положить конец необоснованному притеснению тех, кто продвигает демократические ценности и защищает права и свободы”, – подчеркнули главы МИД G7.
Напомним, 11 марта Всекитайское собрание народных представителей одобрило изменение избирательной системы в Гонконге. Пакет законов предполагает, что эта территория может управляться только “патриотами”. Таким образом, власти материкового Китая смогут контролировать отбор кандидатов на руководящие посты в Гонконге и будут иметь право вето в кадровых вопросах.
Гонконг был передан Китаю из-под контроля Великобритании в 1997 году, но по уникальному соглашению и так называемому принципу “одна страна, две системы”. Это должно было защитить определенные свободы для Гонконга.
Но опасения, что эта модель подрывается, привели к огромным протестам в поддержку демократии в 2019 году. Некоторые протесты переросли в насилие.
- В среду, 11 ноября, Администрация Гонконга отстранила от работы четырех депутатов Законодательного совета от оппозиционных партий. Решение было принято после того, как Пекин принял резолюцию, которая предоставляет местным властям новые полномочия по отмене инакомыслия, что, вероятно, означает конец политической оппозиции в городе.