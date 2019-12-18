Об этом сообщается на странице Folk Ukraine в Facebook.
Уточняется, что в 18:00 19 декабря на Софиевской площади ожидается встреча Святого Николая и карнавал.
В 19:00 пройдет официальная церемония открытия главной елки страны.
В 19:45 присутствующие смогут насладиться концертом группы “Друга Ріка”.
Также отмечается, что в 18:00 на площади состоится карнавальный ход с участием Святого Николая.
Сообщается, что праздничная ярмарка на Софийской площади в Киеве будет работать с 12:00 до 21:00 в рабочие и с 10:00 до 22:00 в выходные дни.
- Напомним, что Folk Ukraine приглашает провести новогодние праздники в самом сердце столицы. На гостей ждут концерты известных артистов, развлечения и фотозоне, фудкорты, праздничная ярмарка, что открывается 14 декабря, а также две самые красивые новогодние елки.