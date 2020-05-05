Главный эксперт по инфекционным заболеваниям в составе рабочей группы Белого дома Энтони Фаучи не считает, что коронавирус COVID-19 могли создать в лабораторных условиях.

Об этом он заявил в интервью National Georgraphic.

Фаучи – директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. По его словам, нет оснований говорить о лабораторном происхождении коронавируса. Он считает, что также считают квалифицированные исследователи.

Он настаивает на том, что вирус эволюционировал у летучих мышей, от которых, вероятнее всего, произошло заражение первых людей.

“Если вы посмотрите на эволюцию вируса у летучих мышей и то, что сейчас научные данные склоняются к тому, что можно было искусственно или специально манипулировать… Все в поэтапной эволюции во времени указывает, что вирус эволюционировал в природе, а потом перешел в другой вид (в человека)”, – заявил инфекционист.

Также Фаучи не верит в теорию, что вирус нашли в мире дикой природы, принесли в лабораторию, а затем случайным образом “выпустили”.

Он отметил, что даже если и так, то это означает, что вирус произошел из дикой природы.

Отметим, ученые всего мира призывают не распространять теории заговора о лабораторном происхождении COVID-19.