Об этом он заявил в интервью National Georgraphic.
Фаучи – директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. По его словам, нет оснований говорить о лабораторном происхождении коронавируса. Он считает, что также считают квалифицированные исследователи.
Он настаивает на том, что вирус эволюционировал у летучих мышей, от которых, вероятнее всего, произошло заражение первых людей.
“Если вы посмотрите на эволюцию вируса у летучих мышей и то, что сейчас научные данные склоняются к тому, что можно было искусственно или специально манипулировать… Все в поэтапной эволюции во времени указывает, что вирус эволюционировал в природе, а потом перешел в другой вид (в человека)”, – заявил инфекционист.
Также Фаучи не верит в теорию, что вирус нашли в мире дикой природы, принесли в лабораторию, а затем случайным образом “выпустили”.
Он отметил, что даже если и так, то это означает, что вирус произошел из дикой природы.
Отметим, ученые всего мира призывают не распространять теории заговора о лабораторном происхождении COVID-19.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у США есть “множество доказательств” того, что вспышка коронавируса COVID-19 началась в лаборатории в Ухане.