Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что в стране вскоре может начаться вторая волна коронавируса. Ежедневно могут регистрировать до 100 тысяч случаев заражения.

Об этом он заявил во время слушаний в Сенате.

Он сделал акцент на том, что в США ежедневно могут фиксировать до 100 тысяч заражений, если граждане перестанут соблюдать правила социального дистанцирования и носить защитные маски.

На прошлой неделе в США зафиксировали рекордный показатель заражений в сутки – 40 тысяч. Уже практически неделю он держится на том же уровне, а в 12 штатах (на юге страны) фиксируется стремительный рост заражений.

“Сейчас у нас более 40 тысяч новых случаев каждый день. Я не удивлюсь, если мы выйдем на 100 тысяч заражений в день, если ситуацию не изменить. И я очень обеспокоен”, – сказал Фаучи.

Он сказал, что страна “явно не имеет полного контроля над эпидемией”, и ситуация будет сложной, если люди не начнут тщательнее соблюдать дистанцию и носить маски в общественных местах.

Также он призвал американское правительство производить бесплатные маски для лица, которые будут распространять среди американцев.

Он также выразил обеспокоенность по поводу того, что граждане в США носят/не носят маски в зависимости от политических взглядов.

“Если вы за Трампа, вы не надеваете маску, если вы против Трампа, вы надеваете. У президента много сторонников, которые следуют его примеру (не носят маски)… Но у нас слишком много инфицированных коронавирусом”, – сказал он.

По мнению Фаучи, в ситуации с коронавирусом, пока нет оснований для того, чтобы говорить о коллективном иммунитете, точно также, как и об эффективности вакцины в начале 2021 года. Он пояснил, что многие будут согласны на вакцину, но ее эффективность будет подтверждена только на 70 – 75%.