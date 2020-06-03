Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что если бы ранее страна знала о COVID-19 больше, стратегия борьбы с эпидемией была бы другой.

Об этом сообщает англоязычное шведское издание The Local (Se).

Как известно, в отличие от большинства стран мира Швеция не вводила тотальных карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19, сделав акцент на том, чтобы информировать граждан и мотивировать их добровольно следовать рекомендациям медиков.

В среду, 3 июня, врач, государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в эфире радио-шоу Ekot заявил, что если бы страна знала о болезни все то, что знает сегодня, то ее стратегия была бы иной.

“Если бы мы снова столкнулись с той же болезнью, точно зная то, что мы знаем об этом сегодня, я думаю, мы бы решили сделать что-то среднее между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир”, — сказал Тегнелл.

Тегнелл отметил, что слишком много людей погибли, а значит — стратегия могла быть лучше.

“Я думаю, что в том, что мы сделали в Швеции, имеют место быть улучшения. Было бы хорошо знать, что именно нужно сделать, чтобы лучше сдержать распространение инфекции. В будущем мы должны подумать о том, был ли способ остановить [количество смертей]”, — добавил он.

Эпидемиолог подчеркнул, что сейчас сложно судить об эффективности тех или иных ограничительных мер, которые вводили разные страны.

“На самом деле, все страны сразу бросили все на это (борьбу с COVID-19). Все остальные страны начинали с множества вещей одновременно, и это проблема: вы не знаете, какие из принятых вами мер имели лучший эффект. Может быть теперь, когда все начинают отказывать от ограничительных мер один за другим, это даст нам некоторый урок, мы узнаем, что можно было бы сделать без полного карантина”, — добавил эпидемиолог.

Позднее на ежедневной пресс-конференции Агентства общественного здравоохранения Тегнелл отметил, что его слова, сказанные в интервью, не следует истолковывать, как отказ Швеции от своей стратегии.

“Мы по-прежнему считаем, что стратегия хороша, но вы всегда можете внести улучшения, особенно если оглянуться назад. Лично я думаю, что было бы довольно странно, если бы кто-нибудь ответил на что-то еще на такой вопрос. Вы всегда можете сделать что-то лучше”, — сказал он.

Также эпидемиолог отметил, что подход Швеции получил как позитивные, так и негативные оценки за рубежом. Он считает, что критика связана с тем, что граждане стран, в которых был введен жесткий карантин, могут начать считать эти меры неоправданными, оглядываясь на опыт Швеции.