Об этом сообщается на публичной странице раввина в Facebook.

“Сегодня СМИ опубликовали информацию от моего имени по поводу размещения на карантин украинских граждан, эвакуированных из Уханя. Хочу прояснить, что я предложил для размещения закрытую оздоровительную базу отдыха, принадлежащую нашей общине, которая находится в лесу, около 300 км от Киева”, – написал Асман.

При этом раввин подчеркнул, что предлагаемая еврейской общиной база находится далеко от населенных пунктов.