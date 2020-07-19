Об этом Бутусов сообщил на своей странице в Facebook.

“У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории Діла. Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в контакте за последнее время”, – написал журналист.

Он также описал симптомы: температура 36,9−37,2 и небольшая ломота в суставах.

“Других симптомов – першения, кашля нет, температура не поднимается, ее даже можно не заметить. Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не медлить с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств”, – написал Бутусов.

Он также добавил, что чувствует себя хорошо и проходит лечение дома на самоизоляции.