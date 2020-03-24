Базовые правила он продемонстрировал сегодня на брифинге.

Ляшко рассказал, что многие просто распыляют антисептик на руки, но так делать не нужно.

“Это неправильно и неэффективно, и это растрата ценного ресурса… Мы должны 2,5-3 мл брызнуть в ладонь, и после этого обрабатываем, протираем руки. Именно 2,5-3 мл жидкости позволят нам 20-30 секунд иметь влажные руки, что приведет к тому, что антисептическое средство подействует на микроорганизмы и вирусы, которые есть у нас на ладонях”, – заявил он.

Ляшко также напомнил, что во время вспышки коронавируса нужно уменьшить мобильность (особенно это касается людей преклонного возраста), придерживаться “социальной дистанции как минимум 1,5 метра”, мыть руки.

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(На видео – с 2:45)