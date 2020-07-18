Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о правилах, которых следует придерживаться на пляжах, чтобы не заразиться инфекционными заболеваниями.

Соответствующие советы он опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам санврача, на отдыхе у водоемов стоит придерживаться правил безопасности, чтобы он “не закончился в инфекционном стационаре”.

Ляшко уточнил, что речь идет не о коронавирусе, а о других инфекциях.

“На этот раз речь идет не о коронавирусе – открытые водоемы не считаются источником передачи новой коронавирусной болезни. На этот раз о лямблиозе, лептоспирозе, ротавирусе, гепатите А, холере, шигеллезе, сальмонеллезе и даже брюшном тифе. Эти инфекции можно “подцепить”, купаясь в загрязненных водоемах”, – отметил он.

Чтобы этого не произошло, Ляшко советует:

• выбирать для отдыха водоем и пляж, которые имеют соответствующее разрешение;

• не пить воду из водоема, не мыть в ней овощи и фрукты;

• не купаться при наличии повреждений кожи, а также при наличии ОРВИ или сразу после нее;

• во время купания не глотать воду из водоема;

• не употреблять алкогольные напитки и не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

• не купаться в водоемах с домашними животными;

• обходить стороной водоемы, у которых стоит табличка “купаться запрещено”, а также водоемы со стоячей водой с зарослями или там, где плавают утки.

“Симптомы возможного инфицирования иногда могут проявиться почти сразу, но иногда это происходит через несколько дней или даже через пару недель после купания в водоеме. Опасными симптомами являются зуд, сыпь на коже и слизистых, выделения из половых органов, диспепсические расстройства, повышение температуры. В этих случаях надо срочно обратиться к врачу”, – рассказал Ляшко.

Он также напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию, поскольку коронавирус COVID-19 “еще не преодолен”.