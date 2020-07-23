Об этом рассказал в интервью “Украинскому радио” главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он уточнил, что одна доза вакцины будет стоить 500 гривен, но ее нужно вводить дважды.

“Сегодня еще никто не подписывает договоры, сегодня только размещается так называемый заказ на возможную вакцину. Нам также прислали определенное коммерческое предложение. Уже мы хоть знаем, сколько ориентировочно может стоить вакцина. Первая, кто озвучил, – это компания из Китая, которая уже в третьей клинической стадии (испытания вакцины, – ред.) и первая в списке Всемирной организации здравоохранения среди разработчиков. Она говорит, что вакцина будет стоить около 20 долларов, то есть около 500 гривен – 1 доза. И будет их вакцина требовать двукратного введения. Я еще не могу сказать – это через неделю, через два, через месяц (появится вакцина, – ред.), поскольку еще проводятся клинические исследования, инструкции нет, препарат не зарегистрирован. Но мы уже знаем, что ориентировочно где-то 1000 гривен нужно будет для того, чтобы защитить человека в Украине“, – подчеркнул Ляшко.

По его словам, стоило бы вакцинировать 100% населения Украины, но существуют определенные ограничения (в том числе медицинские противопоказания).

“Я бы сказал, что нам нужно 100 % вакцинировать все население Украины, чтобы не было распространения коронавируса. Но мы понимаем, что будут определенные ограничения, поскольку всегда есть медицинские противопоказания к вакцинации, вероятно, будут возрастные особенности”, – объяснил Ляшко.

Он уточнил, что сначала будут вакцинировать врачей, сотрудников силовых структур, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

“В первую очередь, нам нужно будет вакцинировать медицинских работников, силовые структуры, то есть органы безопасности. Это должно быть за средства государственного бюджета. Второй этап – это люди пожилого возраста, поскольку это самая большая группа риска… В дальнейшем – люди с хроническими заболеваниями”, – сообщил Ляшко.

(На видео – с 34:00)