Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко настаивает, что посещение президентом Владимиром Зеленским кафе в Хмельницком не было нарушением карантина.

Соответствующий комментарий он дал изданию LB.ua.

Так, накануне Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком, Виктором Ляшко и другими чиновниками посетили кафе в Хмельницком. Фото, как они пьют кофе внутри заведения, обнародовала пресс-служба главы государства.

При этом, согласно графику выхода из карантина, до 5 июня кафе и рестораны могут работать только на вынос (либо же посетители могут находиться на летних площадках).

Комментируя инцидент, Виктор Ляшко заявил, что президент заходил в кафе “убедиться в соблюдении норм”, в связи с чем это не нарушение карантина.

“Что вышло. Вчера президент встречался с бизнесом, было много вопросов, в том числе и по ослаблению карантина. Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе возле кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: “Мы уже готовы сегодня работать по нормам, которые главный санврач вчера озвучил и показал”. Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово, и как оно будет работать. Чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких”, – утверждает Ляшко.

По словам главного санврача, персонал заведения работал в масках и перчатках и придерживался всех правил.

“Я наблюдал, волновался, как придерживаются наших правил. Все прошло гуд. Мы посмотрели и ушли. Ничего такого не было, как раскрутили. Вчера Правительство проголосовало за открытие заведений 5-го июня. Постановление про правила работы было опубликовано позавчера. И президент увидел, как оно может работать – если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек (не считая детей). И могут сидеть без масок во время употребления еды и напитков”, – заявил Ляшко.

Сам Владимир Зеленский заявил в комментарии журналистам, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.

“Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил… Мне сказали, пригласили, я зашел – все там проверили”, – сообщил он.

(На видео – с 17:00)

А заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии журналистам заверил, что правоохранители изучат возможное нарушение карантинных ограничений Владимиром Зеленским, информирует агентство “Интерфакс-Украина”.

“Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос”, – отметил Геращенко.

За нарушение карантина президенту может грозить штраф в размере 17 тыс. грн, однако, по словам Геращенко, сначала правоохранители должны установить, виновен ли Зеленский в этом инциденте.