Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко провел в Николаеве спецоперацию по перепроверке результатов тестов на наличие коронавируса COVID-19.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

Поскольку в городе Николаев и Николаевской области нет ни одного случая заражения коронавирусом, главный санврач решил приехать в регион, чтобы лично проверить ситуацию.

“Основная цель – пересмотреть алгоритмы, которые работают на территории Николаевской области, чтобы понять, все ли работает правильно, или где-то есть сбой, который не позволяет выявить больных с коронавирусной болезнью”, – сказал Ляшко, комментируя цель визита.

Он рассказал, что провел спецоперацию по перепроверке теста на COVID-19. В одной из местных больниц у пациентов с пневмонией собрали анализы и направили их в другую лабораторию – за пределами области.

Результат на коронавирус там также был негативный.

“Результат, который мы получили, показывает, что исследования совпадают”, – отметил он.

Теперь негативные анализы всех пациентов, у которых подозревали коронавирус, забрали для перепроверки в другие лаборатории.