Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что в этом летнем сезоне не надо открывать детские оздоровительные учреждения.

Об этом он рассказал в эфире телеканала “112 Украина”.

Он напомнил, что, кроме капельных инфекций, существует огромное количество кишечных инфекций.

“Это сейчас главная дискуссия, позволит санитарный врач открыть детские оздоровительные учреждения или не позволит. Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя”, – сказал Ляшко.

По его словам, ежегодно в детских лагерях фиксируют около 80 вспышек кишечной инфекции. После этого больные попадают в инфекционные стационары. А сейчас там повышенный риск заразиться коронавирусом.

“Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусом. Поэтому есть предложение воздержаться до стабилизации эпидемиологической ситуации”, – заявил Ляшко.

Главный санврач подчеркнул, что после карантина социальная дистанция и мытья рук должны стать правилом жизни.

“Этот год мы должны научиться жить так, как это было во время карантина. То есть социальная дистанция, мытья рук, чистые руки должны стать нашим правилом жизни”, – пояснил Ляшко.