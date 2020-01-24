Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Уточняется, что Синица был назначен исполняющим обязанности главы правления ПАО “Одесский припортовый завод”.

По информации из электронной декларации, в последние годы новый глава завода работал в должности исполняющего обязанности директора ГП “Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие”.

Синица является бенефициарным собственником ООО “Теско-Сервис”, ООО “Тандем-Д”, ООО “Квандрант”, ООО “КВТ” и торговой марки “Два Гуся”.

Также отмечается, что на парламентских выборах 2019 года Николай Синица баллотировался по одномандатному мажоритарному округу от политической партии ВО “Свобода”.

Напомним, в августе 2019-го года “Одесский припортовый завод”, полностью остановленный в 2018 году, возобновил производство. В сентябре текущего года Кабинет Министров Украины определил советника по приватизации ОПЗ. Им стала американская компания Pericles Global Advisory LLC. За помощь в приватизации ОПЗ компания получит порядка $855 тысяч и 1,74% суммы, за которую завод будет приобретен.