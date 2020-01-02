Об этом сообщает пресс-служба бюро в Facebook.
“Завершение расследований дел Майдана – одно из самых ответственных заданий, которое стоит перед ГБР. Это сложное направление работы, где нужно не только желание, а и значительный опыт работы в следствии. Руководство ГБР это понимает, поэтому поручило эту работу мне. Продолжается проверка перевода следователей и прокуроров из ГПУ в наш отдел, как это предусмотрено законом” , – заявил Буряк.
Отмечается, что Буряк был отобран на руководящую должность в ГБР комиссией при участии представителей Консультативной миссии Совета Европы.
“Он имеет значительный опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях, под эгидой Консультативного миссии Совета Европы прошел обучение в структурных подразделениях Европейского суда по правам человека по вопросам обеспечения прав и свобод граждан при проведении досудебного расследования и изучал европейскую практику по расследованию преступлений, связанных с нарушением прав человека”, – говорится в сообщении.
Фото: ГБР
Буряк получил высшее образование в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове по специальности “Правоведение”. В правоохранительных органах с 1998 года. Работал на должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Киевской области, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры города Киева, старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины.
С 2015 по 2017 годы работал заместителем прокурора Киева, заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры столичной прокуратуры.
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