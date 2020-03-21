Главный редактор журнала Vogue China Анжелика Ченг рассказала, как Китаю удалось пережить вспышку коронавируса COVID-19, а также как страна возвращается в нормальный режим после карантина.

Письмо Ченг обнародовало издание Vogue.ua.

Главред Vogue China проживает со своей семьей в Пекине. В городе, по словам Ченг, были введены жесткие правила карантина, что непосредственно сказалось на жизни ее родных.

Так, дочь Ченг – Хейли вынуждена была отменить вечеринку в честь 13-летия, которую планировала многие месяцы. Мужу женщины Марку после командировки за границу необходимо две недели находиться дома на карантине.

Самой Анжелике Ченг пришлось работать в удаленном режиме. Но во всех этих ограничениях она видит и плюсы: “за несколько недель самоизоляции, в соответствии со строгими указами правительства, коронавирус наконец-то оказался под контролем в Пекине”.

“Действительно, сейчас мы, вероятно, живем в самом безопасном крупном городе в мире, с ежедневным появлением лишь нескольких новых случаев заражения инфекцией, которые привезены из-за границы возвращающимися жителями”, – подчеркнула Ченг.

Она отмечает, что вспышка COVID-19 – это был “наихудший кризис, который когда-либо видел современный Китай”.

“Столица Пекин, где я нахожусь, приняла ряд мер, чтобы попытаться обуздать распространение, которые в конечном итоге оказались эффективными. Температурные проверки были обязательными в жилых комплексах, торговых центрах и офисных зданиях. Люди вообще перестали ходить толпами, все носили маски. Школы были закрыты на неопределенное время. В барах и ресторанах не было клиентов, улицы, обычно переполненные транспортом, были свободны. Крайние меры остановили распространение, по крайней мере, на данный момент”, – рассказала Ченг.

Она уточнила, что сейчас Китай уже постепенно возвращается к нормальной жизни после шести недель жестких карантинных мер.

“После шести недель драконовского заточения жизнь постепенно начинает возвращаться к нормальному ритму: магазины открыты, но с небольшим количеством клиентов, работают рестораны и бары, в которых действует правило – не более трех человек за один стол с определенным расстоянием. Вкратце, снова появляется подобие атмосферы большого города, но также и ощущение, что сама жизнь изменилась и больше не будет прежней. Здесь, в Китае, мы чувствуем, что выходим из кошмара, но постепенно и нерешительно; нет праздничного настроения, только облегчение и благодарность за то, что мы живы и здоровы”, – отметила Анжелика Ченг.